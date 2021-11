Koppel van seksvideo in Sint-Michielskerk in Bree is geïdentificeerd

Bree Koppel filmt seks aan altaar in Bree, politie start onderzoek: “Ja, dit zijn strafbare feiten”

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een filmpje dat gemaakt is in de kerk van Bree-centrum. In beeld is een koppeltje dat seks heeft aan het altaar. De kerkfabriek gaat vandaag nog klacht indienen. “We tillen hier zwaar aan", zeggen ze bij de politie. Opgelet: het gaat om expliciete beelden.

