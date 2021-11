Koppel noemt seksfilmpje in kerk “stommiteit”

Bree in de ban van sekstape op altaar: “Mijn parochia­nen zeggen allemaal hetzelfde: ‘Allez, wat is dat nu?’”

“Mijn parochianen zeggen allemaal hetzelfde: ‘Maar allez, wat is dàt nu?’,” vertelt deken Jaak Janssen van de Sint-Michielskerk in Bree. Zijn parochianen hebben het over een sekstape die op social media circuleert, een filmpje waarin een koppel het doet tegen het altaar van hun kerk. De politie is een zoektocht gestart naar de twee, wegens openbare zedenschennis en verspreiding van pornografisch materiaal. Ze riskeren een boete tot 3.000 euro, en in principe zelfs gevangenisstraf.

