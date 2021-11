Koppel noemt seksfilmpje in kerk “stommiteit”: “Mogelijk komt er een verzoeningsgesprek, maar niet onder vier ogen”

Oudsbergen Auto belandt op zijn dak

Politie CARMA kreeg in de nacht van zaterdag op zondag te maken met een auto die op zijn dak was beland. Om 3 uur vond het voorval plaats aan de Oudsbergerweg in Oudsbergen. Een 21-jarige vrouw uit Oudsbergen raakte daarbij gewond. Er waren tijdens het weekend al twee ongevallen gebeurd in de politiezone. Eerder om 22 uur was er zaterdag een kop-staartaanrijding tussen twee auto’s aan het einde van de afrit van de E314 aan de Europalaan, ter hoogte van de Wiemesmeerstraat. Een 51-jarige vrouw uit Bilzen en een 23-jarige vrouw uit Maasmechelen liepen daarbij verwondingen op. Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 0.30 uur twee auto’s gebotst. Een 49-jarige vrouw uit Kinrooi raakte daarbij gewond.

