“Je hoeft niet naar de kust om te revalideren”: Bree opent eerste erkende centrum voor herstelverblijf in Limburg

BreeWoon- en leefbuurt Triamant Bree heeft voortaan ook een erkend centrum voor herstelverblijf met 60 bedden. Dat is een primeur in Limburg. Het is niet alleen bedoeld voor senioren, maar voor iedereen die herstelt na een operatie. “Voor veel alleenstaande ouderen in de streek is dit een welgekomen oplossing”, stelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera.

In oktober vorig jaar werd het voormalige kloosterdomein Gerkenberg omgedoopt tot woon- en leefbuurt Triamant Bree. Naast leeftijdsvriendelijke flats en studio’s – in totaal 148 wooneenheden in het volledig gerenoveerde kloostergebouw en in de achterliggende vrijstaande nieuwbouw – vind je er ook een brasserie, wassalon, wandelpark en ontwijde kerk als multifunctionele ontmoetingsruimte. Jong en oud kan er vertoeven, met of zonder zorgvraag.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera knipt het openingslint door.

Van de 148 verblijfseenheden worden er 42 ter beschikking gesteld aan gezondheidsgroep Curamant, die er nu een herstelverblijf uitbaat met 60 erkende bedden.

“Met het erkend herstelverblijf maken we onze ambitie concreet om een complete ‘buurt van de toekomst’ te creëren”, zegt Jo Robrechts, uitvoerend voorzitter van de Triamant-groep. “In onze warme en open woon- en leefbuurten kan je kwaliteitsvol leven tot op hoge leeftijd, zo lang mogelijk zelfstandig en met twee voeten in de samenleving. Maar ook mensen die na een ziekenhuisopname – al dan niet acuut – moeten herstellen van bijvoorbeeld een val of operatie, maar nog niet naar huis kunnen, kunnen in de buurt terecht. Daar zorgt Curamant voor. Een familielid, partner of begeleider kan desgewenst mee.”

Badkamer met inloopdouche

In het herstelverblijf kunnen volwassenen, ongeacht hun leeftijd, in een kamer, studio of flat weer op krachten komen gedurende 60 dagen. Dat is eenmaal verlengbaar met 30 dagen, maar de lengte van hun verblijf hangt uiteraard af van hun unieke situatie. Elk verblijfstype beschikt over alle modern comfort en een private rolstoeltoegankelijke badkamer met inloopdouche. Bedoeling is om geen ziekenhuissfeer, maar wel een thuisgevoel te bezorgen aan de gasten die weer fit worden.

Er zijn zowel kamers, studio's als flats in het herstelverblijf.

“We willen met dit herstelverblijf echt de brug tussen het ziekenhuis en thuis vormen”, onderstreept Chief Curamant Officer Marijke Beel. “In het ziekenhuis worden de ligdagen alsmaar korter, maar vaak zijn mensen niet voorbereid op hun ontslag: in veel families is opvang niet evident, is de verdere zorg nog niet gepland... Met de vergrijzing en het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens loert vereenzaming ook om de hoek. Hier kunnen mensen als het ware even de pauzeknop indrukken om hun leven te (re)organiseren naar de thuissituatie. Zowel fysiek als mentaal is dat heel belangrijk.”

“Eten doen gasten vaak samen in de leefkeuken, zeker zo gezellig. Laat je herstel het toe, dan kan je deelnemen aan het gevarieerde activiteitenaanbod in deze woon- en leefbuurt. In de gezellige brasserie of parktuin ontvang je familie en vrienden met een hapje en een drankje of ontmoet je mensen uit de buurt.”

Tijdens de opening konden mensen uit de zorgsector alvast een kijkje nemen.

In het bijzijn van mensen uit de zorgsector kwam burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) het openingslint doorknippen. Zij is verheugd dat het eerste erkende herstelverblijf in Limburg zich in haar stad bevindt. “Voor vele alleenstaande ouderen in de streek is dit een welgekomen oplossing. Zij wonen nogal eens in onaangepaste woningen op plekken waar mensen en voorzieningen dun bezaaid zijn. Vaak zijn dit ook plaatsen waar het leveren van de nodige zorg geen evidentie is. Dat zij, en ook jongere medemensen, hier kunnen aansterken in zo’n groene Limburgs gastvrije buurt is een absolute troef. Ze hoeven niet meer naar de kust om te revalideren.”

