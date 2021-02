“Ik zou nooit meer kunnen lopen, nu ben ik balletlerares.” Greet (40) schrijft boek over ongeval waarbij ze haar lief verloor en zelf zwaargewond raakte

Bree“Ik was 18... en de wereld stond stil”, dat is de intrigerende titel van het boek van Greet Reekmans. 22 jaar geleden maakte ze een ritje op de motor met haar lief Sven, toen het noodlot toesloeg. “Hij was op slag dood en ik heb lang tussen leven en dood gezweefd. Door dit boek te schrijven, heb ik het drama eindelijk een plaats kunnen geven”, vertelt de Breese, die vandaag schooldirectrice is bij De Vuurvogel in Bree.