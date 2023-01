HUIZENJACHT. Bree: “Een instapklare woning voor 350.000 euro”

Genk Breidt de wolf zijn territori­um uit naar Genk?

Vijf jaar na de intrede van de wolf in onze provincie, lijkt de roedel uit Hechtel-Eksel zijn terrein uit te breiden naar Midden-Limburg, ten zuiden van de E314. “We krijgen al een viertal jaren meldingen binnen van waarnemingen van wolven in Lanaken, Zutendaal, Genk en Zonhoven, zo ook in de eerste dagen van het jaar", zegt Jan Loos van de vzw Welkom Wolf. Moeten schapenhouders zich ook daar zorgen beginnen maken?

4 januari