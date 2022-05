Gezin uit Tongerlo krijgt deze zomer zevende buitenlandse student op bezoek: “Onze Chinese bezoeker wist niet eens wat wolken waren, twee uur lang staarde ze naar de hemel”

Maaseik Voertuig brandt volledig uit

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een voertuig ter hoogte van de Nielerstraat in Maaseik volledig uitgebrand. De feiten speelden zich af om 4.10 uur. Volgens de politie Maasland was het voertuig al een tijdje ongebruikt. Het stond voor een woning. De brandweer kwam bij de gebeurtenissen ter plaatse, maar kon het voertuig niet meer redden. Verder onderzoek werd inmiddels opgestart.

