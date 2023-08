Heksenfees­ten brengen Hasseltse Banneux­wijk weer naar de 16e eeuw: “Van de inquisi­teur tot de beul, alles klopt tot in de details”

Een Alkense vroedvrouw, het dagboek van een pastoor en een brandstapel: ze speelden zaterdagavond in de Hasseltse Banneuxwijk allen een onmiskenbare rol in een openlucht massaspektakel. Het is op die manier dat stuurgroep Revival Heksenfeesten, de traditionele volksfeesten van vijftig jaar geleden nieuw leven in wil blazen. Met succes zo blijkt, want het spektakel wist menig toeschouwers te bekoren: “Het enige dat niet klopt met de tijdsgeest? De geluidsinstallatie en de veiligheidsmaatregelen.”