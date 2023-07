Crisisover­leg na faillisse­ment Triamant, bewoners service­flats voelen zich in de steek gelaten: “Er is zelfs geen personeel meer dat de deuren kan openen als de hulpdien­sten komen”

Enkele weken na de sluiting van het nabijgelegen herstelcentrum Curamant in Bree viel ook het doek over de serviceflats aan de Gerkenberg-site. Het Triamant-personeel is vertrokken, de wasserij is niet meer beschikbaar en sommige bewoners zitten sinds kort ook zonder televisie en telefonie. “We gaan alle contracten voor de nutsvoorzieningen overnemen. We laten hier niemand in de steek”, belooft burgemeester Liesbeth van der Auwera (onsBree) woensdagvoormiddag na een crisisoverleg.