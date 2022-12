Geen vuurwerk toegelaten in Bree: wie toch vuurpijlen afsteekt riskeert boete

Oudsbergen CD&V Oudsbergen trekt met huifkar de deelkernen in

Het team van CD&V Oudsbergen is naar de deelkern Wijshagen getrokken voor hun eerste kernpraatje. Het was een moment waarop buurtbewoners hun stem konden laten horen aan het beleid. De eerste editie was alvast een succes. De ploeg hoopt dan ook op minstens een even grote opkomst in de andere deelkernen.

29 november