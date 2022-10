Geen ijspiste en thermostaat naar 19 graden Celsius: dit is hoe Bree de energiecrisis bestrijdt

BreeDe energiecrisis hakt erin en iedereen moet op zoek gaan naar oplossingen om deze te bestrijden. Dat geldt ook voor alle gemeenten. In Bree is er al flink nagedacht over de manier waarop men met de crisis moet omgaan. Een ijspiste moeten de inwoners deze winter bijvoorbeeld niet verwachten. “Het kan niet zijn dat er belastinggeld uitgegeven wordt terwijl we nu al weten dat er deze winter gezinnen zijn die hun energierekeningen niet kunnen betalen”, zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

Net als elders in Vlaanderen gaat de thermostaat in Bree een paar graden naar beneden. “Voor de meeste gebouwen gaan we naar 19 graden Celsius”, zegt Van der Auwera. “Voor een aantal gebouwen zoals bijvoorbeeld de kindercrèche, zorgen we ervoor dat er toch een minimaal comfort kan behouden blijven.”

Over de straatverlicht is de stad dan weer in overleg met netbeheerder Fluvius. “In de mate dat het technisch haalbaar is, zijn we van plan om de straatverlichting eerder in het nachtregime te laten branden. Sfeerverlichting van monumenten en openbare gebouwen is dikwijls aangesloten op de openbare verlichting dus kan in de meeste gevallen niet apart uitgeschakeld worden.”

Zuinige kerstverlichting

De stad kiest voor dezelfde kerstverlichting als vorig jaar, bestaande uit zuinige ledverlichting. ”Het plan om te investeren in extra verlichting wordt niet uitgevoerd. We proberen toch nog enige kerstsfeer te creëren, maar dus met een minimaal verbruik. De stad heeft immers – net als bij die ijspiste – een voorbeeldfunctie in zuinig energieverbruik.”

Ook aan de burgers wordt gedacht. “Ons Sociaal Huis biedt voor alle inwoners hulp bij aanvraag energiepremies, stookoliecheque,… Via woonloket Welzijnsregio wordt er info en advies gegeven rond energiebesparende maatregelen en premies. In samenwerking met Energiehuis Limburg organiseren we infosessies digitale meter en leveranciersvergelijking. Toch zijn er meer burgers op zoek naar financiële hulp, al is het moeilijk om hier exacte cijfers op te plakken.”

Multimodale aanpak

Ten slotte benadrukt Van der Auwera nog een multimodale aanpak over de diensten heen. “We zetten in op een aantal snel uitvoerbare quick wins die weinig kosten en werkuren vergen zoals het lager zetten van de verwarming en het uitschakelen van sfeerverlichting. Men werkt ook een doordacht technisch investeringsbeleid uit met terugverdieneffecten op (middel)lange termijn. “Dit doen we op basis van het energiezorgplan dat we hebben laten opmaken door netbeheerder Fluvius, we onderzoeken in functie van de komende budgetbesprekingen welke maatregelen uit dit energiezorgplan kunnen uitgevoerd worden. Als allerlaatste stimuleren we ook energiezuinig gedrag bij de gebouwgebruikers (binnen de eigen stadsdiensten maar ook externen zoals jeugd- en socio-culturele verenigingen die ons patrimonium gebruiken).

