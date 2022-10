Fietsster (82) rijdt tegen geparkeerde wagen en valt

Hasselt Museum in je blootje bezoeken? Het kan op 30 oktober in het Modemuseum van Hasselt

Wie of wat bepaalt wat we wel of niet mogen tonen? Een pertinente vraag waar ook naturisten soms van wakker liggen. Daarom opent Modemuseum Hasselt na de openingsuren zijn deuren voor een blootgewone avond voor naturisten. “Bij een naaktbezoek is iedereen gelijk en speelt het streven naar de perfecte lichaamsvormen minder. Een naaktbezoek past dan ook helemaal in de boodschap die we met onze expo ‘DressUndress’ willen geven,” aldus museumdirecteur Karolien De Clippel.

23 oktober