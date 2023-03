Fietser gewond na ongeval in Bree

Oudsbergen Oudsbergen huldigt buschauf­feur Kevin (21) voor heldhaftig optreden bij enorme brand: “Lijn 8 vermijd ik, maar ik blijf mijn job uitoefenen”

Gemeente Oudsbergen heeft buschauffeur Kevin De Coster (21) uit Hechtel in de bloemetjes gezet voor zijn heldhaftig optreden toen een bus op 20 december in brand gestoken werd. “Het was moeilijk om die bus in vlammen te zien opgaan, maar het heeft mij niet afgeschrikt om mijn beroep uit te oefenen.”