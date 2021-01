Fietser (58) verongelukt na botsing tegen paal van bushalte

Heusden-Zolder Fruitboer Rudi (59) leidde asielzoe­kers op om zijn aardbeien te plukken: “Maar het zijn onze ‘vaste seizoensar­bei­ders’ die uiteinde­lijk het seizoen gered hebben”

15 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Een jaar dat aardbeienteler Rudi Boermans (59) uit Heusden-Zolder extra kopzorgen kostte. De Oost-Europese seizoensarbeiders waar hij normaal beroep op doet, mochten door de covid-crisis immers niet meteen afzakken. Of asielzoekers het antwoord waren? Rudi wilde het graag proberen. “Maar ideaal is dat niet gebleken. Gelukkig mochten onze seizoensarbeiders net voor de start van het hoogseizoen wél afzakken. Het is nog altijd moeilijk geweest. Maar eerlijk? Het was geen leuk, maar ook geen slecht jaar.”