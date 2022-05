Extra nestplaatsen voor gierzwaluw gecreëerd op Don Bosco Gerdingen

BreeIedereen kent wel de huiszwaluw en de boerenzwaluw, maar in Bree is de gierzwaluw ook in ruime aantallen aanwezig. Ze nestelen in inhammen van gebouwen. Jammer genoeg is de huidige bouw- en renovatiestijl hier niet meer op gericht. Hierdoor nemen de natuurlijke nestplaatsen van de gierzwaluw af. Daarom kunnen deze vogels binnenkort weer op een extra locatie terecht, dankzij Basisschool Don Bosco Gerdingen.

Gierzwaluwen zijn trekvogels die overwinteren in Afrika en naar ons komen om te broeden. Het gebrek aan nestgelegenheden voor deze zwaluwen kan je opgevangen door het plaatsen van kunstnesten. Deze nesten kunnen tegen de gevel geplaatst worden of ingebouwd worden in of achter de gevelsteen. Basisschool Don Bosco Gerdingen bouwt samen met stad Bree een gloednieuwe sporthal. De hoge gevel kan perfect dienen voor de inbouw van enkele nestkasten.

“Goed gezien van de leerlingen en leerkrachten daar!”, moedigt schepen van Milieu Jo Vandersteegen (CD&V) dit initiatief aan. “Stad Bree schonk afgelopen week dan ook met plezier 16 nestkasten aan Don Bosco Gerdingen om in te bouwen in de gevel van de nieuwe sporthal. Die zullen daar binnenkort mooi kunnen dienen als nieuwe thuis.” Er werden in het verleden ook al nestkasten voorzien voor andere scholen zoals de Kei Beek en de Vuurvogel Bree.

MOS-project

Bij Don Bosco Gerdingen zijn ze niet aan hun proefstuk toe! De school is al geruime tijd fervent deelnemer van het MOS-project. MOS staat voor Milieuzorg Op School en is een Vlaamse samenwerking. M “Het investeren in deze nestkastjes voor onze zwaluwpopulatie, past helemaal in die duurzame MOS-reflex!”, licht schepen van Milieu Mario Knippenberg (N-VA) verder toe. “We zijn dan ook trots op deze samenwerking en moedigen andere organisaties en particulieren aan om het voorbeeld van Don Bosco te volgen.”