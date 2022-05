Elza wint wedstrijd rond Maand van de Markt

Ook in Bree was april de Maand van de Markt. “Onze vrijdagmarkt is al vele jaren een vaste waarde in Bree. Elke week opnieuw zakken een kleine 100 marktkramers af naar ons centrum en kunnen we ook rekenen op vele enthousiaste bezoekers. Niet enkel de Breeënaar vindt zijn weg naar de markt, ook inwoners van omliggende gemeentes komen graag eens kijken,” vertelt schepen van markt Jo Vandersteegen (CD&V). “Onze markt met al haar streekproducten is dus een goed voorbeeld van ‘koop lokaal’. Het spreekt voor zich dat wij met veel plezier onze schouders mee onder dit initiatief zetten.” De bijhorende wedstrijd leverde 91 winnaars op, die samen 2.860 euro aan marktbonnen winnen. De hoofdprijs ging naar Elza, die een bon ter waarde van 350 euro won, geschonken door provincie Limburg.