“Eind deze week moet u hier weg zijn”: revaliderende senioren krijgen bruusk nieuws van herstelverblijf

Slechts enkele dagen vooraf kregen de 25 bewoners van het herstelverblijf van Curamant te horen dat de instelling de deuren sluit en ze een ander tijdelijk onderkomen moeten vinden. In plaats van rustig te herstellen van een ingreep, moesten de hulpbehoevende senioren en hun familie energie stoppen in het zoeken naar een nieuwe verblijfplaats, en dat tegen vrijdag. “Ik vond die aankondiging wel heel bruusk, maar we zijn hier altijd goed verzorgd.”