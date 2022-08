Dertiger slaat minderjarige vriendin (17) urenlang met vuisten en stok: 30 maanden cel

De dertiger, die al 26 veroordelingen opliep voor gewelddelicten, maakte online kennis met het 17-jarige meisje. Het slachtoffer was weggelopen uit een jeugdinstelling en trok in bij L. (36), die op een camping in Bree woonde. Volgens het slachtoffer werd de dertiger in de nacht van 14 op 15 mei jaloers omdat de buurman haar had aangesproken en begon hij uit het niets op haar te slaan met een stok. Terwijl de slagen elkaar opvolgden, verweet hij het meisje en schreeuwde hij dat ze moest doodvallen. K. slaagde erin aan het geweld te ontsnappen, maar L. haalde haar in en sleurde haar bij de haren terug naar de caravan waar hij haar opnieuw sloeg met de vuisten en met een stok. Het geweld hield 2,5 uur lang aan. Buren hoorde het slachtoffer schreeuwen, een getuige verklaarde zelfs dat hij vreesde dat het meisje de ochtend niet zou halen, maar niemand greep in. “Ze waren bang voor eigen lijf en leden,” beschreef de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. Beklaagde werd herhaaldelijk veroordeeld voor slagen en verwondingen en interfamiliaal geweld, kreeg al een werkstraf en voorwaarden en volgde in dat kader ook een agressiecursus maar nog geen half jaar later sloeg hij urenlang op een minderjarig meisje met stok en vuisten.”