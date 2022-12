Dertiger naar cel na achtervolging met auto: voorwaarden bleken geschonden

Hasselt Man staat terecht voor moordpo­ging op huishoud­hulp in Hasselt

Een man uit Hasselt, die momenteel in hechtenis zit, is vrijdag voor de Hasseltse correctionele rechtbank verschenen wegens poging moord op een poetsvrouw. In september 2021 had hij de vrouw voor een intakegesprek naar zijn appartement aan de Genkersteenweg laten komen. Blijkbaar had de man een ander doel voor ogen dan zijn zoektocht naar een huishoudhulp.

