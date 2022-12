Definitief einde van Kim Clijsters’ tenniscomplex? “Tegen eind maart zoeken we een overnemer”

Nog enkele maanden kan er in De Boneput in Bree getennist worden, maar vanaf 1 april 2023 is de toekomst van het sportcomplex onzeker. In het voorjaar van 2022 trok Kim Clijsters zich al terug uit haar tennisacademie en binnenkort doet Bob Verbeeck - de eigenaar van het complex - hetzelfde. Als er in de komende maanden geen kandidaat-overnemer op de proppen komt om in De Boneput aan de slag te gaan, sluiten de deuren definitief. “Al is er intussen toch al enige vorm van interesse getoond”, klinkt het.

In 2014, intussen acht jaar geleden, opende Kim Clijsters een tennisacademie in haar geboortestad Bree. In het sportcomplex aan de Watertorenstraat zorgden trainers van de Academy voor trainingen voor de lokale leden van tennisclub De Boneput, maar ook internationale spelers en nationale talenten konden er terecht. Onder andere tennisster Elise Mertens leerde in de Kim Clijsters Academy de kneepjes van het vak.

In het voorjaar van 2022 kondigde de Academy aan ermee op te houden. “We hebben na een grondige financiële doorlichting beslist om de activiteiten te stoppen”, vertelde Ruben Clijsters, neef van Kim en voormalig manager van de Academy. “Het is een harde dobber voor het hele team, en zeker ook voor Kim, maar we hebben hier lang over nagedacht en dit is de enige optie.” De voorbije tien jaar kleurden de rekeningen telkens rood, met jaarlijkse verliezen die opliepen tot 300.000 à 400.000 euro. “Dat is een situatie die je maar even kan volhouden”, klonk het. “Op een bepaald moment stopt dat ook.”

Op 30 juni werden de laatste activiteiten georganiseerd door de Kim Clijsters Academy, maar omdat die beslissing volledig losstond van de werking van de clubs, van het complex en alle andere activiteiten op de site, bleef De Boneput wel geopend. De afgelopen maanden werd er dan ook nog steeds aan tennis, padel en yoga gedaan. Maar ook daar komt binnenkort een einde aan. Op 31 maart trekt ook Bob Verbeeck, die de tennisacademie in 2014 samen met Clijsters opende, zich terug uit het verhaal.

Overnemer gezocht

“Die beslissing is enkele maanden geleden genomen. Aan iedereen die nog bij het complex betrokken was, is toen verteld dat dit de laatste winter is dat we nog activiteiten organiseren in De Boneput”, zegt Gert Van Goolen, woordvoerder van het complex. “Of dit dan het definitieve einde van het tenniscomplex wordt weten we niet, want Bob Verbeeck is wel op zoek naar een overnemer. Er is intussen ook al enige vorm van interesse getoond. Maar hoe concreet die is, dat is nog onduidelijk.”

“In een ideale wereld wordt er een partij gevonden die het complex in deze vorm wil en kan verderzetten, maar kandidaten kunnen evengoed andere plannen hebben met De Boneput. Er hoeft in de toekomst niet per se tennis gespeeld te worden", klinkt het. “En wanneer op 31 maart blijkt dat er nog geen overnemer gevonden is, zullen we samen met alle betrokken partijen kijken wat er gaat gebeuren.”

Erfpachtovereenkomst

Jarenlang had Bob Verbeeck een erfpachtovereenkomst met het stadsbestuur om de locatie uit te bouwen tot een tenniscomplex. Wanneer de activiteiten stoppen op 31 maart, zal die overeenkomst ontbonden worden. “Dat is uiteraard een heel jammere zaak voor Bree”, reageert burgemeester Liesbeth Van der Auwera(CD&V). “Het tenniscomplex gaf onze stad uitstraling en aangrenzend aan De Boneput hebben we de afgelopen jaren het volledige stadspark nog opgewaardeerd. We willen op die plek absoluut geen leegstand. Moest er voor 31 maart 2023 toch geen overnemer gevonden zijn, dan zullen we het dossier heel nauw opvolgen zodat er snel weer een invulling is voor De Boneput. Maar de tennisclub zelf uitbaten, als stad, is geen optie. Daar is het belastinggeld van onze inwoners niet voor bedoeld.”

