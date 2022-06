Centrum wordt geopend met driedaags stadsfestival

De werken gingen gepaard met omleidingen, geluidsoverlast en stroompannes. Inmiddels is daar een eind aan gekomen en dat wil de stad extra in de verf zetten. “De vernieuwing van ons centrum startte al in 2016 met het stuk kleine ring op de Grauwe Torenwal. Na de Stationswal in 2018, was in 2020 de binnenstad aan de beurt,” vertelt burgemeester Liesbeth van der Auwera (CD&V). “Alles bij mekaar investeerden we € 10.785.425,16 voor deze ingrepen. Op zaterdagavond klinken we met z’n allen op het nieuwe centrum! Iedereen is welkom op het Vrijthof, waar we de bezoekers op een gratis drankje trakteren.”

Schepen van openbare werken Rudi Cober (N-VA) is ook zeer tevreden over het resultaat: “We wilden graag het historisch karakter van Bree benadrukken, maar ook inzetten op speelelementen, toegankelijkheid en gezelligheid. Dit stadsfestival is de ideale manier om deze gezelligheid in de verf te zetten.”

De toegang is gratis, maar men houdt wel rekening met een maximumcapaciteit. Het is dus mogelijk dat je even in de omliggende straatjes van de muziek moet genieten, maar ook daar is er op zaterdag en zondag een programma met gratis animatie voorzien.

Bree Zomert

Middenstandsvereniging Bree Beleven heeft ook zin in de zomer! Op 25 en 26 juni organiseren zij Bree Zomert, een braderieweekend waar je koopjes kan jagen of kan genieten van een drankje op één van de vele terrassen. Bovendien is het koopzondag op 26 juni.

Het volledige programma van Olé Congé XXL kan je terugvinden op www.bree.be/ole-conge.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.