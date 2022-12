Bulgaarse bende riskeert 3 jaar cel voor metaaldiefstallen in Vlaamse land: “ze waren zeer goed georganiseerd”

Bree/Kinrooi/Heusen-ZolderElf leden van een Bulgaarse bende riskeren tot 40 maanden cel voor een 13-tal metaaldiefstallen in Vlaanderen. Sommige bedrijven kregen de inbrekers zelfs meermaals over de vloer. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg,” benadrukte de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren.

Acht van de elf Bulgaren, die momenteel in de gevangenis van Hasselt verblijven, daagden zelf op voor de behandeling van hun strafzaak voor de rechtbank in Tongeren. “Geen gekende woon- of verblijfplaats”, antwoordde ze bijna stuk voor stuk. De aanklager somde 13 metaaldiefstallen op die de bende in wisselende samenstellingen pleegde tussen december 2021 en april 2022.

Ze drongen binnen in bedrijven onder meer in Antwerpen, Heusden-Zolder, Bree, Kinrooi, Zele en Wevelgem. De politie kwam de Bulgaren op het spoor nadat enkele van hen op 22 april een inbraak pleegde in een bedrijf in Bree. Daar werden twee voertuigen van de bende door de politie opgemerkt. Een derde voertuig, een opvallende BMW met zwarte strepen, dat ook aan de inbrekers kon gelinkt worden, werd later door de politie onderschept met zes inzittenden.

Grootschalig

“Het was snel duidelijk dat dit geen eenmalig feit was,” benadrukte de aanklager voor de strafrechtbank in Tongeren. “Onderzoek wees uit dat de bende op georganiseerde wijze en in wisselende samenstellingen grootschalige metaaldiefstallen pleegden in heel het Vlaamse land.” Onder meer op basis van camerabeelden aan de getroffen bedrijven, gegevens van de ANPR-camera’s en de gsm-gegevens van beklaagden konden de elf beklaagden geïdentificeerd worden. Ze riskeren elk een celstraf van 18 tot 40 maanden een boete van 800 euro.

Volgens de advocaat van hoofdbeklaagde H.G. (49), die als een van de kopmannen 40 maanden cel riskeert, had zijn cliënt maar een beperkte rol als chauffeur. Hij vroeg een lagere straf met uitstel. “Mijn cliënt is naar België gekomen om werk te zoeken in de bouw of in de haven. In een Bulgaars café heeft hij de anderen ontmoet. De meeste kent hij zelfs niet bij naam. Hij wist eerst niet goed waarin hij betrokken geraakt was, maar beseft dat het ‘samen uit, samen thuis principe’ wel van toepassing is.”

De andere beklaagden ontkennen hun aandeel of legden gedeeltelijke bekentenissen af en vragen een lagere straf.

Vonnis over enkele weken.

