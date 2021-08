Breese thuisverpleegster (37) in november voor assisen voor dood van 6-jarig zoontje

Het was de vader van de jongen die het gezinsdrama ontdekte. De man leefde toen al een tijd gescheiden van zijn ex en de twee deelden het hoederecht over het kind. Toen hij de jongen rond 19 uur wilde ophalen bij zijn moeder, deed er niemand open, hoewel het licht in het appartement aan de Millenstraat in Bree brandde. Hij verwittigde de hulpdiensten, waarna de jongen levenloos aantroffen werd in de badkamer. Moeder T., die als thuisverpleegster werkte en naar verluidt al langer kampte met psychische problemen, zou het kind om het leven gebracht hebben, waarna ze ook zelf uit het leven probeerde te stappen.