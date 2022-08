Breese bakker en frituur overvallen, onderzoek loopt

Politie CARMA kwam in beide gevallen snel ter plaatse en kamde de buurt uit, maar de verdachte werd meer niet aangetroffen. Het onderzoek naar beide diefstallen is lopende.

Eerdere overval

Ook eerder in juli was er al een overval in Bree. Een man kwam op woensdag 20 juli met een papieren zak over zijn hoofd en een hamer in de hand binnen in een superette op de Gruitroderkiezel. Een verdachte werd toen wel gearresteerd.