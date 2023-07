Breekout Festival strikt Hellmut Lotti goes Metal: “50 minuten op Graspop, maar nu volledige set van 1,5 uur”

vtwonen Smerig hoofdkus­sen? Met deze tips verwijder je élke vlek

Soms kun je niet wachten om er weer je hoofd in te laten vallen. En soms werkt het ook prima om je tranen op te vangen of als een soort geluidsmuur: je hoofdkussen. Een kussen heeft dus aardig wat te verduren in zijn leven en een fikse schoonmaakbeurt is zo nu en dan geen overbodige luxe. Daarom toont vtwonen.be je hoe je je (hoofd)kussen best wast voor een ultrafris resultaat.