Bree vangt ongeveer 100 vluchtelingen op in bedrijfsgebouwen van Geerits: "Kinderen leren al hun eerste woordjes Nederlands”

BreeBree spant zich heel hard in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In totaal worden ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen in de stad. Daarbij krijgen ze de hulp van Jos en Anita Geerits, die de bedrijfsgebouwen van Geerits NV ter beschikking stellen. “We merkte bij aankomst dat heel wat van de getroffen personen ook nood hadden aan dringende medische hulp”, vertelt burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

Afgelopen donderdagavond kwamen de eerste mensen al toe in Bree. Inmiddels gaat het om ongeveer 60 gezinnen die de stad collectief opvangt in het bedrijf, goed voor zo’n 100 mensen. Daarbij zitten ook meer dan 50 kinderen tussen 3 maanden en 16 jaar oud. In de kantoorgebouwen werden twee verdiepingen vrijgemaakt om de gastgezinnen een plekje te geven. “We zijn fier dat heel wat inwoners zoals Jos en Anita zich zo inspannen voor hun medemens”, zegt Van der Auwera.

Volledig scherm In de bedrijfsgebouwen op het industrieterrein Vostert in Bree worden vluchtelingen van Oekraïne opgevangen. © Karolien Coenen

Administratieve zaken

De steun van de stad beperkt zich niet tot het logistieke gedeelte. “Heel wat ondernemers springen mee in de bres. Mensen bieden zich bovendien vrijwillig aan als tolk of als buddie om de nieuwe inwoners wegwijs te maken in onze stad. Ook de diensten burgerzaken en de sociale dienst leveren fantastisch werk. Zij moeten immers op administratief vlak veel werk verrichten. Denk maar aan het regelen van aankomstformulieren en leeflonen.”

Chemo

Per gezin wordt ook een intakegesprek geregeld. Geen overbodige luxe, zo blijkt. “We merken dat heel wat mensen echt wel medische hulp kunnen gebruiken”, verduidelijkt de burgemeester. “Er zijn personen met doorligwonden of verwondingen. Iemand had een stoma en er was zelfs een persoon die chemo krijgt. Ook op psychologisch vlak is opvolgen vereist. We doen dus echt wel meer dan louter het regelen van een bed en het eten. Gelukkig is er de hulp van straffe partners zoals Sint-Vincentius en de Voedselbank.”

Onderwijs en speelmogelijkheden

In de stad stelden ook enkele inwoners zich nog kandidaat om een paar vluchtelingen in huis te nemen. “Hartverwarmend dat er nog zo’n mensen zijn”, zegt Van der Auwera. “We proberen iedereen op een fatsoenlijke manier te ontvangen, al denk ik wel dat we als stad nu aan onze limiet gekomen zijn. Ook op vlak van onderwijs en speelmogelijkheden doen we het nodige voor de jongeren. We merken dat de lokale scholen ervoor open staan om hen te ontvangen.”

Veerkracht

De communicatie met de Oekraïners is niet eenvoudig. Met behulp van Google Translate is het toch mogelijk om bepaalde boodschappen over te dragen. Verder staan er in Bree ook een zestal tolken klaar en enkele jongeren zijn de Engelse taal machtig. “Ik merk zelfs dat sommige kinderen hun eerste woordjes Nederlands leren”, geeft de burgemeester nog mee. “Ze hebben daar traumatische ervaringen opgelopen, maar dankzij een goede nachtrust en een stevige maaltijd komen ze er al een beetje bovenop. De eerste dagen merkte je wel dat ze stikkapot waren Er werd ons aangeraden om een afwachtende houding aan te nemen en die raad volgen we op. Ik zie vooral veel veerkracht bij deze mensen en dat stemt me toch positief.”

