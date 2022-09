Bree maakt van autovrije zondag een groots evenement: “Topdag voor gezinnen met jonge kinderen”

Hasselt Issa (40) probeert al twee jaar tevergeefs haar kinderen te zien na ontvoering door haar ex-man: “Binnenkort komt hij vrij, de tijd dringt”

Issa Shreen (40) is ten einde raad. De Egyptische die in Hasselt woont heeft haar kinderen van 4,5 en 6 jaar oud al twee jaar niet meer in de armen kunnen sluiten nadat haar ex-man ze ontvoerde. De vader zit intussen in een Belgische gevangenis, maar komt in december mogelijk al vervroegd vrij. “De tijd dringt dus, maar we zijn radeloos.”

30 augustus