Bestuurder die dodelijk ongeval veroorzaakte riskeert 3 maanden gevangenisstraf

BreeDe bestuurder die twee jaar geleden een dodelijk ongeval veroorzaakte aan de Opitterkiezel in Bree kreeg vandaag te horen welke straf hem boven het hoofd hangt: een gevangenisstraf van 3 maanden, een rijverbod van 9 maanden en gedurende 3 maanden een alcoholslot. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie vroeg in de Politierechtbank van Genk: “Het is totaal onverantwoord wat je deed.”

Op zaterdag 9 januari 2021 vond er aan de Opitterkiezel in Bree rond 19 uur een dodelijk ongeval plaatst waarbij één slachtoffer om het leven kwam. Het slachtoffer, een 34-jarige vrouw en alleenstaande moeder uit Bocholt, overleed ter plaatse nadat een andere bestuurder tijdens een inhaalbeweging frontaal op haar auto inreed.

De beklaagde, een 56-jarige man uit Opoeteren, was onder invloed op het moment van de feiten en werd ter plaatse door de politie opgepakt voor verhoor. Na zijn arrestatie werd de man vrijgelaten, maar kreeg een rijverbod van vijftien dagen. Daarnaast zou hij voor de politierechtbank moeten verschijnen, wat vandaag dus gebeurde in Genk.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De auto van de beklaagde na het dodelijk ongeval in Bree © Marco Mariotti

De bestuurder uit Opoeteren kreeg als eerste de kans om te vertellen wat er op de avond van de feiten is gebeurd. Hij vertelt dat hij van Bree onderweg was naar Opoeteren toen de auto voor hem een voorganger inhaalde. De 56-jarige man probeerde net zoals de auto voor hem een ander voertuig in te halen, maar zag hierdoor niet dat er een tegenligger kwam. De twee auto’s reden frontaal op elkaar in, met alle gevolgen van dien.

(On)zichtbaarheid

Vervolgens is de advocaat van de nabestaande aan het woord, die het al snel heeft over de ‘zichtbaarheid’ van het voertuig van het slachtoffer. Uit het deskundigenonderzoek blijkt namelijk dat de Bocholtse vrouw enkel haar standlichten had ontstoken en daardoor minder goed zichtbaar was op de baan. Ooggetuigen bevestigen dit, hoewel de bestuurder van het voertuig voor de beklaagde het slachtoffer wel had zien aankomen.

Daar komt ook nog eens bij dat de beklaagde aan een snelheid van 15 km per uur reed, terwijl de toegestane snelheid slechts 70 km per uur bedroeg. De procureur vraagt daarom een effectieve gevangenisstraf van 3 maanden, een rijverbod van 9 maanden en een alcoholslot voor een termijn van 3 maanden. Dat laatste omdat de beklaagde in een politiedossier aangaf dat hij elke dag alcohol zou drinken. De procureur tilt zwaar aan de feiten en noemt het bedrag van de beklaagde meermaals “totaal onverantwoord”. “Waarom haal jij in godsnaam in als een auto voor jou half je zicht belemmerd?”, klinkt het bij de procureur.

Die vraag wordt later beantwoord door de advocaat van de beklaagde, die opnieuw verwijst naar de standlichten van het slachtoffer: “Doordat de lichten van het voertuig niet brandden, dacht mijn cliënt dat hij veilig kon inhalen.” De advocaat van de 56-jarige bestuurder vraagt daarom om een probatiestraf. Begin februari zal de politierechtbank een uitspraak doen.

Lees ook: