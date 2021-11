ASSISEN LIVE. Breese thuisverpleegster getuigt over dood van haar zoontje Ryan (6) : “Er knakte iets in mij. Ik dacht wie gaat voor hem zorgen als ik er niet meer ben?”

Maasland Op huizen­jacht aan de Maas: “Sinds corona willen mensen rustiger wonen”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week in elke provincie op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week zoomen we in op de Maasdorpen die de laatste jaren meer aan populariteit hebben gewonnen. “De pandemie deed mensen inzien dat een tuin met rustige omgeving waardevol is", zegt makelaar Philippe Vanheusden van Jemar.

15 november