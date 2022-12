670.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Bree raakten jullie het meest in 2022: van Kim Clijsters zet haar villa te koop tot Jaak Broekx wordt 108 jaar

Het populairste artikel uit Bree in 2022 gaat over Kim Clijsters die haar villa in Bree te koop zet. Het pand telt onder andere vier slaapkamers en drie badkamers. In de enorme tuin bevinden zich een zwembad met poolhouse en een sauna. Ook een vijver en verhard speelterrein mogen niet ontbreken. Volgens vastgoedkantoor Era bedraagt de vraagprijs 1,6 miljoen euro.

Kim Clijsters beland opnieuw in het lijstje met de meest gelezen artikels door de onzeker toekomst van haar tenniscomplex De Boneput. Nog enkele maanden kan er in De Boneput in Bree getennist worden, maar vanaf 1 april 2023 is de toekomst van het sportcomplex onzeker. In het voorjaar van 2022 trok Kim Clijsters zich al terug uit haar tennisacademie en binnenkort doet Bob Verbeeck - de eigenaar van het complex - hetzelfde. Als er in de komende maanden geen kandidaat-overnemer op de proppen komt om in De Boneput aan de slag te gaan, sluiten de deuren definitief

Kim Clijsters verkoopt haar villa in Bree.

Ook in Bree kon je dit jaar wolven terugvinden. Op de ‘t Hasseltkiezel zijn er unieke beelden gemaakt van een wolf. Een voorbijganger kon het dier filmen terwijl het probeerde om zo snel mogelijk van het verkeer te ontsnappen. De wolf steekt uiteindelijk de volledige vierbaansweg over naar het aangrenzende veld.

De oudste man van België

In woonzorgcentrum De Gerkenberg vierde men afgelopen zomer feest. Jaak Broekx uit Bree werd 108 jaar oud en is daarmee de oudste man van België. Jaak is geboren toen de Eerste Wereldoorlog losbrak.

De Truiense Tessa (27) toonde in 2022 haar goed hart door haar vakantie op de offeren om met personen met een beperking op kamp te gaan. De zomer is de periode van de kampen. Duizenden jongeren over heel Vlaanderen trekken op avontuur, maar ook personen met een beperking houden van een zorgeloze vakantie vol doldwaze activiteiten. Tessa (27) is één van de monitoren van Jong-KVG, de Limburgse organisatie die hier werk van maakt.

Jaak Broekx viert zijn 108ste verjaardag.

Seksvideo

In november filmde een koppel hoe het seks had aan het altaar in de in de kerk van Bree-centrum. De politie startte een onderzoek wegens openbare zedenschennis én het verspreiden van pornografisch materiaal. De kerkfabriek diende een klacht in. Een dag later werd koppel van de beruchte seksvideo geïdentificeerd.

Vespa

Voor onze rubriek ‘Vakantietips voor de thuisblijvers’ testen onze regiojournalisten te leukste uitstapjes in Vlaanderen. Jullie werden massaal enthousiast van een rit met de vespa tussen maïsvelden en landbouwakkers in Noord-Limburg.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

