Zwembad opnieuw gesloten door technische problemen

Er zijn problemen met de installatie van de centrale verwarming in het zwembad van Bredene waardoor het water niet voldoende kan opgewarmd worden. Zaterdag werden kinderen nog uit het water gehaald tijdens de zwemles omdat ze volledig verkleumd waren. Vorige keer was er ook al een defect aan de circulatiepompen. “En zo moest het zwembad sinds oktober al drie keer dicht voor het uitvoeren van herstellingswerken. We zouden het graag anders willen, want nu is het een beetje als dweilen met de kraan open. Dit is voor niemand aangenaam: helemaal niet voor onze inwoners maar ook niet voor het eigen personeel en het gemeentebestuur. Het is uiteraard spijtig dat dit nu moet gebeuren tijdens de krokusvakantie”, zegt schepen van sport Erwin Feys. Het zwembad van Bredene is verouderd. De gemeente is volop bezig met plannen voor een nieuwbouwzwembad en hoopt dat er binnenkort een bouwvergunning wordt afgeleverd zodat de werken kunnen starten in domein Grasduinen door een private partner.