Zwembad is opnieuw open na technisch defect

“Een pluim voor onze eigen mensen van de technische dienst, want zij hebben er echt alles aan gedaan om het zwembad nog deze week opnieuw te kunnen openen en door hun vakkundigheid is dat ook gelukt”, zegt schepen van sport Erwin Feys. Het technisch defect was nochtans erger dan verwacht. “We zien het ook niet graag gebeuren want we zouden veel liever hebben dat we zonder problemen ons zwembad dagelijks kunnen openen voor onze inwoners en verenigingen. Maar de technische problemen die meer en meer opduiken zijn niet te voorspellen en we doen er ook telkens alles aan om ze snel te verhelpen”, besluit schepen Erwin Feys.