Zwembad Bredene langere tijd gesloten door technische problemen

De technische ellende in het zwembad van Bredene duurt langer dan verwacht. Tijdens de krokusvakantie moest het zwembad al de deuren sluiten door een defect in de verwarmingsinstallatie. Na enkele dagen klonk opgelucht dat het zwembadwater weer warm werd, maar dat bleek vorige week donderdag toch niet het geval. Voorlopig kunnen Bredenaars dus alwéér niet zwemmen in hun eigen zwembad. Het nieuwe zwembad - dat in 2025 klaar moet zijn - lijkt dringender dan ooit. Hoe staat het daarmee?

Het zwembad van Bredene is momenteel ongetwijfeld één van de meest besproken onderwerpen in de kleine kustgemeente. De kostprijs voor het nieuwe zwembad is bijvoorbeeld voer voor discussie. Met drie infovergaderingen wil het gemeentebestuur de inwoners zo veel mogelijk informatie geven over de bouw en de toekomst van het nieuwe zwembad. In tussentijd moet het oude zwembad echter steeds vaker de deuren sluiten door defecten aan de technische installaties. Het bad moest al gesloten blijven tijdens de krokusvakantie, maar ondertussen is het defect nog altijd niet verholpen.

Onduidelijk

“De warmtewisselaars zijn kapot”, licht schepen Erwin Feys (Vooruit) toe. “We hebben al contact opgenomen met een bedrijf om de nodige wisselstukken te bestellen, maar we hebben momenteel nog geen duidelijkheid over de leveringstermijn. Als het bedrijf de stukken in voorraad heeft, kan het euvel op enkele dagen verholpen zijn, anders zal het zeker langer duren", aldus Feys.

Nieuw zwembad

“De onkosten vallen momenteel gelukkig nog mee. Het gaat niet om honderdduizenden euro’s. De installaties zijn nu al voor het grootste stuk vernieuwd, maar de leidingen en het bad zelf zijn natuurlijk wel verouderd. Het is dus hopen dat het zwembad de komende twee jaar nog standhoudt zonder grote problemen. De milieuvergunning voor het bestaande zwembad was sowieso afgelopen, maar we hebben een verlenging gekregen tot het nieuwe zwembad de deuren opent. Het is onze bedoeling - en we zullen daarvoor alles op alles zetten - om het huidige zwembad open te houden tot het nieuwe klaar is. We zijn al eens een jaar gesloten geweest in 2011 toen het gebouw aangepakt werd en dat was een ramp voor de scholen en sportverenigingen. We willen dat nu zeker niet opnieuw laten gebeuren.”

Momenteel buigt de provincie zich nog over de bouwvergunning voor het nieuwe zwembad in domein Grasduinen. “Als alles goed gaat, hopen we dat de werken in juni kunnen starten. De werken zullen zo’n 2 jaar duren en het nieuwe zwembad zou in 2025 openen.”

