Zware brand treft Bredense camping, toeriste (70) met ernstige brandwonden naar ziekenhuis

Bredene/VilvoordeOp camping Metsu in Bredene heeft donderdagnacht een verwoestende brand gewoed. Een 70-jarige toeriste uit Vilvoorde liep zware verwondingen op en is naar het UZ Gent overgebracht. De brand ontstond wellicht door een kortsluiting aan de batterij van een elektrische rollator, die aan het opladen was. Een vijftigtal mensen werd geëvacueerd.

De lokale politie Bredene/De Haan werd rond 0.40 uur verwittigd over de zware uitslaande brand op de camping in de Koningin Elisabethlaan. “De vlammen sloegen metershoog in de lucht. Een mobilhome en caravan zijn volledig uitgebrand. Er blijft werkelijk niets meer van over. Nog vier omliggende caravans en een chalet zijn beschadigd geraakt door de hitte”, vertelt politiecommissaris Patrick Broucke.

Koppel met vakantie

“Het vuur was ontstaan in de voortent van de mobilhome, terwijl de eigenaars binnen lagen te slapen. Ze konden zichzelf in veiligheid brengen, maar werden met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De man mocht het ziekenhuis snel verlaten, de 70-jarige vrouw werd overgebracht naar het UZ Gent. Haar toestand bleek ernstig, maar er is voorlopig geen sprake van levensgevaar. Het gaat om een koppel uit Vilvoorde dat met vakantie was”, aldus Broucke. De chalet waarop het vuur oversloeg en die eveneens volledig uitbrandde, was niet bewoond op dat moment.

Volledig scherm De vlammen richtten een ravage aan op camping Metsu. © Bart Boterman

Ontploffingsgevaar

De brandweerposten Oostende en De Haan bestreden het inferno. “Door de aanwezigheid van gasflessen, zoals meestal op campings, was er reëel ontploffingsgevaar. Daarom zijn zo'n vijftig mensen die in de omliggende caravans en chalets verblijven een tweetal uur lang geëvacueerd, eerst naar de straatkant en dan naar een nabijgelegen café. Er werd even gedacht om het MEC Staf Versluys te openen en daar de opvang verder te laten gaan, maar uiteindelijk was dat niet nodig. De brand was gezien de omstandigheden vrij snel onder controle”, zegt Broucke. Ook de elektriciteit was uitgevallen op de camping, maar die werd in de loop van de nacht hersteld.

Geen kwaad opzet

“Er wordt uitgegaan van een accidentele oorzaak. Getuigen spraken over de voortent als initiële brandhaard, vermoedelijk bij de rollator. Ook de brandweer bevestigde dat de brand het felst woedde rond de elektrische rollator in de voortent. We gaan dus niet uit van kwaad opzet”, aldus Broucke.

