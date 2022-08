Zomerseizoen feestelijk afgesloten in buitenschoolse kinderopvang

De kinderen die deze zomer langskwamen in de Buitenschoolse Kinderopvang konden dankzij de enthousiaste ploeg van kinderbegeleiders elke dag volop spelen. “De kinderen een zorgeloze en leuke vrijetijd geven, dat is waar we in de BKO elke dag naar streven. Dat is ook wat we tijdens de voorbije zomervakantie hebben gedaan”, zegt schepen van sociale zaken Daisy Hoste. Tijdens de voorbije zomervakantie werden ongeveer 500 verschillende kinderen opgevangen. “Naast de vaste begeleidingsploeg hebben we bijkomend 16 animatoren per maand ingezet”, geeft Hoste nog mee.