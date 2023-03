Zijn de huurprijzen in Bredene bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

MIJN DORP. Jef Castelein over zijn Bredene: “Mooiste plekje? Heel de gemeente is mijn favoriete stek op aarde”

Jef Castelein: de naam zegt u misschien niet veel, maar in Bredene kent zowat iedereen de goedlachse man. Hij was jarenlang ieder weekend te vinden op heel wat activiteiten in de kustgemeente om foto’s te nemen voor Nieuwsbredene. De afgelopen vijf jaar spendeert hij zijn tijd vooral in zijn thuis VillaVip, een zorgwoning waar tien mensen met een beperking met veel liefde omringd worden.