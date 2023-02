Zij-Kant Bredene start terug op met een filmavond

Oostende/Houthulst/Gistel Pascal reed iemand dood terwijl hij voor politie vluchtte: "Ik wou dat ík degene was die het niet had overleefd”

Een 52-jarige man uit Houthulst riskeert twee jaar cel en een rijverbod van vijf jaar, nadat hij in maart vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte. Hij knalde tegen een tegenligger terwijl hij wegvluchtte van de politie. Die trok even voordien zijn rijbewijs voor zes uur in, omdat hij had gedronken. “Hij is doordrongen van spijt en schuldbesef”, zei zijn advocaat maandagmorgen in de politierechtbank. Maar aan zijn eerdere voorwaarden bleek Pascal D. zich niet helemaal te houden.

6 februari