"Ze is gewoon een moderne heks die kruidencakes maakt”: vrouw ontkent dat ze spacecake en cannabis kocht voor haar 15-jarige dochter

Oostende/Middelkerke/Nieuwpoort Wodka, gin en whisky bezorgen dief stevige kater: 18 maanden cel

28 juni Een 50-jarige Wit-Rus heeft in de Brugse rechtbank 18 maanden cel gekregen voor 8 winkeldiefstallen in Oostende, Middelkerke en Nieuwpoort. Sergei I. maakte telkens flessen whisky, wodka of gin buit in filialen van Colruyt.