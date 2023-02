Winnaars van eindejaarsactie ‘Koop lokaal’ zijn bekend

Oostende 40 huiskamers zetten komend weekend deuren open voor Chambres d’O. Wij geven nog vijf tips mee

Huiskamerfestival Chambres d’O is komend weekend terug. Er zijn zo'n 100 voorstellingen in 40 Oostendse huiskamers en dat maakt deze editie de grootste ooit. Ook de ticketverkoop doet het goed met 62 uitverkochte voorstellingen en meer dan 1.600 verkochte tickets. We geven nog vijf tips voor de late beslissers.

30 januari