Wijk rond sportcentrum bijna helemaal vernieuwd

LEVENSVER­HAAL. Filmmaker Raoul Servais (94) overleden: “Het bombarde­ment op zijn ouderlijk huis droeg hij levenslang mee’”

Verschillende filmprijzen, waaronder een Gouden Palm uit Cannes, prijken op zijn schouw en in oktober 2022 ging zijn 16de kortfilm nog in wereldpremière op het Film Fest Gent. Maar filmmaker Raoul Servais (94), die tot zijn dood creatief aan de slag bleef, is afgelopen vrijdag overleden in zijn gerestaureerde hoeve in Leffinge. Naast een geprezen artiest was Servais ook zijn hele leven een overtuigd pacifist, door zijn eigen ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van een echte Oostendenaar, die opgroeide in de Kapellestraat.