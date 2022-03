Wie kroont zich tot dartskampioen? “Overal in Bredene zie je borden bij de mensen thuis hangen”

Of er nu sprake is van een ‘Dancing Dimi’-effect of corona een rol speelde: darts is opnieuw enorm populair. “Heel wat mensen spelen thuis met vrienden en familie”, merkte ook Alain Lynneel op. “Ikzelf heb ook de microbe te pakken en merk dat ik niet alleen ben. Overal in Bredene zie je borden bij de mensen thuis hangen. Ik liep al een eindje met het idee om een dartskampioenschap in Bredene te houden. Nu de meeste coronamaatregelen weggevallen zijn, zie ik de kans om dit samen met het Hof der Prinsen te organiseren”, licht de schepen toe.