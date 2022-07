Wie heeft Luna en Eliana gezien? Familie op zoek naar twee meisjes van 13 jaar uit Bredene

Blankenberge 2.750 kilometer in één maand fietsen rond de héle Benelux? Dat doen jeugdvrien­den Mike en Jeffrey niet alleen om de kuiten te trainen

De volledige landsgrenzen van de Benelux afgefietst hebben tegen 31 juli: vrijdagmorgen zijn Mike Van Steenkiste en Jeffrey Demeulemeester in Blankenberge vertrokken voor die straffe stoot. Een extra uitdaging daarbij is geld inzamelen om een BeleefTV te kunnen schenken aan de vzw Unie-k en centrum Ons Erf in Brugge. Want daarmee heeft Mike een speciale band.

1 juli