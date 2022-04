What’s Up met heel wat leuke activiteiten in de paasvakantie

“In de ‘What’s Up’-kalender, die op de gemeentelijke website staat vindt men alle details van het ruime aanbod aan jeugdactiviteiten”, zegt schepen van jeugd Daisy Hoste. Voor de betalende activiteiten (Hangtime en Bellewaerde) is het noodzakelijk dat men zich op voorhand inschrijft. Dat kan via www.bredene.be. Er staat verder ook een poolparty, Kamp Waes, een bosspel, Workshops zeep, bruisballen en kaarsen maken en voetbal op het programma. Op Paaszondag 17 april is er tussen 10u30 en 14u30 een Paaszoektocht aan de jeugddienst in de Kerkstraat. De Paaszoektocht met lekkere paaseitjes is gratis en gaat door tussen 10.30 en 14.30 uur. “De Paashaas komt en de jongsten onder ons zullen kunnen ravotten op de springkastelen, knutselen en er is kindergrime”, zegt Hoste nog.