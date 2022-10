Welzijnsschakel De Caproen organiseert spaghettiavond om geld in te zamelen voor nieuw project

De Caproen serveert spaghetti à volonté om geld in te zamelen voor een nieuw project in ‘Participatie. Een kunst en een cultuur’. “We willen onze leden de kans geven om te participeren aan een vrijetijdsaanbod dat voor sommigen onder hen minder financieel toegankelijk is. Hoe fijn is het niet om als jongere mee te kunnen naar een optreden waar ook je vrienden zullen zijn. Of om een klassiek ballet of dansvoorstelling te gaan bekijken”, zegt Johan Vervaeke. “Al onze leden zijn mensen in armoede die in aanmerking komen voor het aanbod van Rap op Stap, Vrijuit of Iedereen verdient vakantie. Met de financiële steun die we ontvangen zullen we culturele activiteiten boeken, die gekozen worden in overleg met onze leden. Ook de transportkosten en een eventuele gezonde picknick – horeca kost nu eenmaal geld – voorzien we met het ingezamelde bedrag.”