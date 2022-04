Wegwijzers moeten inspireren om 10.000 stappen te zetten per dag

Wie aan het gemeentehuis van Bredene staat weet vanaf dat je 3572 stappen zet of zo’n 47 minuten onderweg bent als je te voet richting het strand trekt. In de ganse stad staan er heel wat borden die het aantal stappen aangeeft tot aan een andere locatie in de gemeente. “Uit wetenschappelijke studies in Vlaanderen blijkt immers dat de signalisatieborden van 10.000 stappen op strategische plaatsen vitaal zijn voor gedragsverandering bij burgers. Kleine afstanden tussen nuttige locaties in de gemeente of buurt leveren ook extra stappen op. Daarom wordt er in eerste instantie gefocust op het zichtbaar maken van de boodschap “Elke stap telt” in het straatbeeld”, verduidelijkt schepen van sport Erwin Feys. Er werd ook samengewerkt met de Seniorenadviesraad voor een kleinere wandeling met 6.500 stappen voor oudere mensen. Op dit traject werd ook rekening gehouden dat er voldoende rustpunten zijn onderweg.