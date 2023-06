WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Bredene

Nog geen Hollandse nieuwe, maar Maatjesfes­ti­val gaat toch door in Oostende

Het haringseizoen is dit jaar opgeschoven naar 23 juni omdat de maatjes nog niet dik genoeg zijn. Het maatjesfestival in Oostende gaat weliswaar toch door met de maatjes van vorig seizoen. “We hebben gekozen om het volksfeest te laten doorgaan omdat traditie en folklore is, maar op de echte hollandse nieuwe is het nog even wachten.”