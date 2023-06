WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Bredene

Meermens wint talenten­jacht en mag optreden tijdens zomeredi­tie van The Proms: “Hier droomde ik als kind al van”

West-Vlaming en dertiger Bram Verstappen, in muziekland bekend als Meermens, heeft de talentenjacht gewonnen en mag op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli optreden tijdens Night of The Proms summer edition in Koksijde.