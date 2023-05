WEER. Overwegend bewolkt weer in Bredene vanochtend

RESTOTIP. Mac Moules in Oostende: “Originele seafoodbur­gers en mosselen met net dat tikje extra”

De bedoeling van Mac Moules bij de opening van de pop-up in juli vorig jaar: ‘seafood’ opnieuw sexy maken. De Oostendse zaak onderging intussen dit voorjaar een make-over. Je kan er mosselen of verschillende soorten visburgers smullen, zonder veel tierlantijntjes, maar net zo lekker. “Dit is rock-‘n-roll op een bord.”