WEER. Kans op helder weer vanochtend in Bredene

Een jaar nadat zware hagelbui hun Franse B&B vernielde zijn Jim en Annelore helemaal klaar voor de zomer: “Alles is weer zoals het was... of zelfs nog beter”

Van doorzetters gesproken: een jaar geleden zaten ondernemers Annelore Maes en Jim Verleye nog met de handen in het haar, maar vandaag staat het Oostendse koppel er weer als nooit tevoren. In juni 2022 vernielde een zware hagelbui hun chambres d’hôtes in het Frans Auvergne, het begin van zware maanden vol moeizame herstellingen. Maar kijk, het resultaat mag er meer dan zijn. “Er is zoveel slecht nieuws in de wereld, maar gelukkig ook heel wat mensen van goede wil.”