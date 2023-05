WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Bredene

IN BEELD. 160 schnauzers wandelen samen in Raversijde

Vandaag, op 30 april, vond voor de tweede keer een schnauzerwandeling plaats in Oostende. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar in De Schorre, was het dit keer te doen in Provinciedomein Raversyde. Zo’n 160 schnauzers en hun baasjes uit de hele Benelux kwamen samen wandelen. En het goede weer was er ook bij.